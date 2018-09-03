2 Ağustos'ta 1 trilyon dolar değerine ulaşan ABD'li ilk kamu şirketi olan Apple, bu ticari başarının ardından yükselişini hızla sürdürüyor. Ağustos ayını bitirirken hisseleri %10 artış gösteren Apple, 1.1 trilyon dolara çok yaklaştı. Hisselerin değeri ise geçtiğimiz ayın son cuma günü 228.87 dolara ulaştı.

Apple'da tablo gayet olumlu olmasına karşın analistlerin beklentisi, 1 trilyon doları gören şirketin düşüşe geçeceği yönündeydi. Ancak yaklaşık %10'luk artış, hisseler üzerindeki olumsuz düşüncelerin dağılmasını sağladı.

Bazı borsa uzmanları ve şirketler, 12 Eylül'de yapılacak yeni iPhone'ların lansmanı öncesi hisselerin tekrardan sıçrayacağını öngörerek hisse satın aldı. Böylece hızlı kâr elde etmeyi planlayan borsacılar, iPhone'lar duyurulduktan kısa bir süre sonra hisseleri elden çıkarmayı düşünüyor. Zira yeni telefonların satışları beklentileri karşılamazsa, hisselerde düşüş söz konusu olabilir.

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