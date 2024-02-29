Apple'dan 'yapay zeka' açıklaması

Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı elektrikli otomobil projesini iptal ettiği belirtilen Apple cephesinden dikkat çeken açıklama geldi.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını ve bu yılın sonlarında bu alandaki planlarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşacaklarını belirtti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Cook, şirketin yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, üretken yapay zeka için inanılmaz bir atılım potansiyeli gördüğünü aktardı.

Bu alana önemli ölçüde yatırım yaptıklarını kaydeden Cook, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında, geleceği yeniden tanımlayabileceğine inandığımız bir başka teknoloji olan üretken yapay zeka alanında yeni çığır açacağımız yolları sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Apple'in elektrikli otomobil geliştirme sürecinde çalışan yaklaşık 2 bin çalışanın da yapay zeka teknolojisi birimlerine kaydırılacağı öne sürülmüştü.