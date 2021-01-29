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Apple'dan yılın son çeyreğinde 111 milyar dolarlık satış geliri

Apple, 2020'nin son çeyreğinde satışlarının bir yıl önceki göre yüzde 21 artarak 111 milyar doları aştığını açıkladı. Şirketin Ekim-Aralık aylarındaki kârı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüze 29 artarak 28,8 milyar dolar oldu.

Apple'dan yılın son çeyreğinde 111 milyar dolarlık satış geliri
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Apple, 2020'nin son çeyreğinde satışlarının bir yıl önceki göre yüzde 21 artarak 111 milyar doları aştığını açıkladı.

Şirketin Ekim-Aralık aylarındaki kârı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüze 29 artarak 28,8 milyar dolar oldu.

Noel ve yılbaşı dönemini kapsayan bu sonuçlar, Amerikan teknoloji devi için yeni bir rekoru temsil ediyor.

Koronavirüs salgınında insanlar internet üzerinden satışlara yönelirken yeni teknolojiye talep de arttı.

Apple'ın şimdi bir milyardan fazlası iPhone olmak üzere küresel olarak küresel olarak kullanımda olan 1,65 milyar cihazının olduğu belirtiliyor.

Şirket yetkilileri rekor sayıda kişinin, telefonlarını Ekim'de piyasaya çıkan iPhone 12 modelleriyle yenilediğini söylüyor.

Çin'de yüzde 57'lik artış

Apple'ın satışlarındaki artışta en büyük pay, pandeminin büyük ölçüde kontrol altına alındığı Çin'e ait.

Salgının ekonomi üzerindeki baskısını hafiflettiği ülkede 5G teknolojisine uyumlu telefonlara talebin arttığı belirtiliyor.

Şirket son çeyrekte Hong Kong ve Tayvan'ı da kapsayan bölgede satışlarının yüzde 57 oranında arttığını açıkladı.

Avrupa'da bu oran yüzde 17, Amerika kıtasında ise 11.

Menkul kıymetler şirketi Weldbush Securities'in analistlerinden Dan Ives, sadık iPhone kullanıcılarının 5G teknolojisiyle 3,5 yıldan sonra telefonlarını yenilemeye başladıklarını söyledi.

- Reuters

Facebook'un reklam gelirleri yüzde 30 arttı

Yılın son çeyreğinde Microsoft ve Facebook gibi diğer teknoloji şirketleri de güçlü bir büyüme oranı yakaladı.

Facebook pandemi döneminde internet üzerinden satışların artmasıyla yılın son çeyreğinde reklam gelirlerinin yüzde 30 yükseldiğini duyurdu.

Şirket, WhatsApp ve Instagram da dahil, her gün uygulamalarını aktif olarak kullanan kişilerin sayısının 2020'de yüzde 15 artarak 2,6 milyara çıktığını açıkladı.

Facebook, Covid-19 salgınının kontrol altına alınmaya başlamasıyla reklam harcamalarının yavaşlayacağını, tüketici iştahının ürün yerine seyahat gibi hizmetlere kayacağını öngörüyor.

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