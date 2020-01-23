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Elektronik ticaret devi Amazon'un müzik platformu Amazon Music, 55 milyon aboneye ulaşarak bir yılda yüzde 50'dan fazla büyüdü.

Amazon, kısa sürede internet tabanlı müzik dinleme piyasasını domine eden Spotify ve Apple'ın arkasında yerleşirken, farkı da hızla kapatıyor.

Amazon'dan Steve Boom'un yaptığı açıklamaya göre, 6 farklı fiyatla üyelik veren Amazon Music'in 55 milyon üyesinin "neredeyse tamamı" ücretli sınıfta yer aldı. Boom, Apple'dan iki yıl sonra müzik platformunu kurmalarına rağmen abonelik sayısında Apple'ın 60 milyon olan üye sayısına yaklaşmalarının önemini vurguladı.

2 MİLYONLUK BEDAVA KATALOG

Ancak İsveçli Spotify bu piyasada 113 milyon ücretli abonesi ve 248 milyon aylık ziyaretçiyle açık ara lider durumda ancak Amazon, geçen aylarda Prime ve Music Unlimited üyelerine ücret karşılığı sunduğu 2 milyonluk şarkı kataloğunu bedava ve reklamsız olarak tüm cihazlarda kullanıma açmıştı.

Popüler müzik dinleme uygulaması Spotify'ın hisseleri haber sonrası yüzde 5 gerilerken; Wall Street analistleri, Amazon'un sayısı 250 milyona yaklaşan Spotify üyelerine göz diktiğini belirtmişti. Midia'nın araştırmasına göre haziran ayı itibarıyla Spotify'ın pazar payı yüzde 35, Apple ve Amazon'un ise sırasıyla yüzde 18 ve 13 seviyesinde.

Amazon'un müzik endüstrisinde hızlı büyümesinde pek çok sektörde faaliyet göstermesi ve buna bağlı olarak fiyatlama stratejisinde rakiplerinden farklı davranabilmesi öne çıkarılıyor.

Önceliklerinin pazaryerini genişletmek ve müşteriye daha çok seçenek sunmak olduğunu belirten Amazon Music'in patronu Steve Boom ilk olarak ABD, Japonya, İngiltere ve Almanya gibi pazarlara odaklandıklarını ve ücretsizden aylık 15 dolara varan farklı üyelikler sunduklarını belirtti.

Örneğin, Apple ve Spotify'ın ayda 10 dolara sattığı abonelik Amazon Prime müşterileri için 8 dolara, müziği sadece Echo speaker üzerinden dinleyenler için 4 dolara düşüyor.