Apple’ın The Greatest kısa filmi, cihazların erişilebilirlik modunun engelli kişiler üzerinde nasıl etkili çalıştığını anlatıyor. Akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatler de kullanılan bu özellik bireylere pek çok faaliyeti yapabilme imkanı sağlıyor.