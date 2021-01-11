Reuters

Apple'in otomobilini üretmek üzere ABD'li şirket ile masaya oturan Hyundai'in, otonom elektrikli otomobili üretmek üzere anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Korea IT News'in haberine göre, taraflar Mart ayında anlaşma imzalayacak ve Apple'in ilk otomobilin 2024 yılında ABD'de bantlardan inecek.

Buna göre, Apple'in otomobilinin, Hyundai'nin kardeş şirketi Kia'nın ABD'deki fabrikasında üretilmesi bekleniyor. Başka bir iddiaya göre de, taraflar 2024 yılında yıllık 100 bin adet üretim kapasiteli yeni bir fabrika yatırımı yapacak ve bu fabrikasının kapasitesi ilerleyen yıllarda yılda 400 bin adetleri bulacak.

Ayrıca, Hyundai ve Apple'in yeni geliştirilecek otomobilin ön gösterimini önümüzdeki yıl yapacağı da iddialar arasında.

Apple ve Hyundai'nin görüşmeleri geçen hafta ortaya çıkmıştı. Hyundai'den yapılan açıklamada, "Apple ve Hyundai arasında görüşmeler yürütülüyor ancak bu görüşmeler henüz başlangıç seviyesinde ve hiçbir şey kesinleşmiş değil" ifadesi kullanılmıştı.