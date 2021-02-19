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Apple'ın yeni şırınga emojisi, Covid aşısına olan güveni artırabilir mi?

Apple ucundan kan damlayan eski şırınga emojisini, artık en çok kullanılma sebebi olan Covid-19 aşısına uyacak şekilde değiştirmeye karar verdi.

Apple'ın yeni şırınga emojisi, Covid aşısına olan güveni artırabilir mi?
BBC TÜRKÇE
- Apple

Apple ucundan kan damlayan şırınga emojisini, artık en çok kullanılma sebebi olan Covid-19 aşısına uyacak şekilde değiştirmeye karar verdi. Bu imaj değişikliğinin Covid-19 aşısına güveni artırıcı bir etkisi olabileceği yorumu yapıldı.

Apple'ın yeni emojisinde şırınganın içi boş.

İnternette kullanılan simgeleri toplayan ve izleyen Emojipedia adlı siteye göre, artık aşı emojisini Covid-19'dan bahsederken kullanmak, daha mümkün hale geldi.

Emojipedia geçen yıl internet iletişiminde Covid aşısı konusu nedeniyle şırınga simgesinin kullanımının hızla arttığını bildiriyor.

Siteye göre şırınga emojisi daha önce en çok kan bağışı ile ilgili olarak kullanılıyordu.

Ama koronavirüs salgınının başlamasından sonra maske ve mikrop emojileri gibi şırınga emojisinin kullanım yerleri de büyük ölçüde değişti ve ağırlıkla aşı için kullanılıyor.

Aralık ayına gelindiğinde artık şırınga emojisi en çok "aşı" "Covid-19", "Pfizer" ve "Moderna" kelimeleriyle özdeşleşmişti.

Apple konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ama şırınga ile ilgili değişiklik Apple'ın son cep telefonu işletim sistemi iOS 14.5'un beta versiyonunda keşfedildi ve yakında muhtemelen tüm kullanıcılar tarafından erişilebilecek.

Yeni emojilerin sektörü düzenleyen kurumlardan biri olan Unicode Konsorsiyumu'nun onayına sunulması gerekiyor ama mevcut emojilerde Apple'ın yaptığı türden küçük değişiklikler böyle bir onay olmadan yapılabiliyor.

Google'ın Android işletim sistemlerinde böyle bir değişiklik olmadı ama büyük yazılım firmaları genellikle bir süre sonra aynı tasarımda birleşiyor.

Apple 2016 yılında tabanca emojisini su tabancasına çevirmiş, Google, Samsung, Microsoft ve diğerleri de bir süre sonra onu izlemişlerdi.

Son değişiklik İngiltere'de Kraliyet Kamu Sağlığı Derneği tarafından memnuniyetle karşılandı, bu imaj değişikliğinin Covid-19 aşısına güveni artırıcı bir etkisi olabileceği yorumu yapıldı.

Aşı pasaportu uygulamalarına sınırlama

Apple aynı zamanda "aşı pasaportu" yani bir kişinin test veya aşı olduğunu gösteren ve böylece bazı mekanlara girişine imkan veren uygulamalara da sınırlamalar getirdi.

Şirketten yapılan açıklamada bu tür "pasaport veya belgeler" sunmaya yarayacak yazılımların giderek attığı kaydedildi.

Fakat Apple şimdi böylesi yazılımların kullanılmasını onaylamak için, bu uygulamaların, bulundukları ülkenin kamu sağlığı makamları ve onlara bağlı şirketlerle çalışmaları şartını getirdi.

Bu değişikliğin "hassas verilerin sorumlu bir şekilde kullanılması ve güvenilir bir işlevselliği olabilmesini güvence altına almak amacıyla" yapıldığı kaydedildi.

- Getty Images
Aşı belgesi büyük karantina önlemlerine alternatif olarak tartışılıyor

Aşı pasaportu tartışmaları

Ülkelerin tamamını etkileyen kapatma önlemlerinin yerini alması önerilen aşı pasaportları konusundaki tartışmalar ise daha bir süre devam edecek gibi görünüyor.

İngiltere'deki Ada Lovelace Enstitüsü adlı düşünce kuruluşu aşı pasaportu uygulamasının bir dizi sorun yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.

Enstitü tarafından hazırlanan raporda, aşı pasaportu gibi bir uygulamaya geçmeden önce aşının, aşılanmış kişilerin bulaştırıcı olmasını da engellediği konusunda net bulgular olması gerektiği kaydediliyor.

Böylesi bulgulara ulaşılsa dahi, uygulamanın aşı olmayı zorunlu hale getireceği için aşı karşıtlığını ve aşılanmaya duyulan güvensizlikleri körükleyebileceği de ekleniyor.

Diğer yandan hukukçular şirketlerin aşı olan ve olmayan çalışanlarına farklı muamele etmesinin "ayrımcılık" teşkil edebileceğini söylerken, veri güvenliği uzmanları da bir kişinin aşı olup olmadığı konusundaki bilgiyi talep etmenin hukuka aykırı olabileceğine dikkat çekiyorlar.

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