Apple Intelligence kullanıma sunuldu! Apple Intelligence nasıl kullanılır, özellikleri nelerdir?

APPLE, İPHONE İÇİN YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİNİ DEVREYE SOKTU

Apple uzun bir bekleyişten sonra yapay zeka araçlarını bazı iPhone modelleri için, Pazartesi günü yayımlanan iOS 18.1 güncellemesiyle devreye aldı. Apple Intelligence, şu an için Türkçe olarak kullanılamıyor.

Apple, iOS 18 ile yapay zekâ desteği ilk aşamada sadece İngilizce destek verecek. Apple Intelligence’ı Türkiye’de kullanmak için iPhone ve Siri dilini İngilizce yapmalısınız. iPhone telefonunuzda Siri veya iPhone dilinin ABD İngilizcesi olarak seçtikten sonra iOS 18.1'in beta sürümünün yükleyebilirsiniz.