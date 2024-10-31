Apple Intelligence kullanıma sunuldu! Apple Intelligence nasıl kullanılır, özellikleri nelerdir?
Apple Intelligence iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte iPhone 15 Pro ve daha üstü modellere sunuldu. Kullanıcılar Apple Intelligence özelliklerini merak ediyor. Güncellemeler ayrıca fotoğraflar uygulamasında temizle özelliğini de içeriyor. İşte Apple Intelligence kullanımı ve özelliklerine dair bilgiler…
Apple Intelligence kullanıma sunuldu. Apple Intelligence yığın halindeki bildirimler taranıp kullanıcıların Kilit Ekran’ında özellikle aktif olan bir grup sohbetinin özeti gibi önemli detayları görmelerini ve önceliklendirme yapmalarına yardımcı olarak anın tadını çıkarmalarını sağlıyor.
APPLE, İPHONE İÇİN YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİNİ DEVREYE SOKTU
Apple uzun bir bekleyişten sonra yapay zeka araçlarını bazı iPhone modelleri için, Pazartesi günü yayımlanan iOS 18.1 güncellemesiyle devreye aldı. Apple Intelligence, şu an için Türkçe olarak kullanılamıyor.
Apple, iOS 18 ile yapay zekâ desteği ilk aşamada sadece İngilizce destek verecek. Apple Intelligence’ı Türkiye’de kullanmak için iPhone ve Siri dilini İngilizce yapmalısınız. iPhone telefonunuzda Siri veya iPhone dilinin ABD İngilizcesi olarak seçtikten sonra iOS 18.1'in beta sürümünün yükleyebilirsiniz.
İOS 18 UYUMLU İPHONE'LARA YÜKLENEBİLECEK
iOS 18.1 sürümü, iOS 18'i destekleyen iPhone modellerinde çalışacak. Bu, iPhone XS ve iPhone XR'den mevcut iPhone 16 sürümlerine kadar olan iPhone'ların yanı sıra ikinci nesil iPhone SE veya sonraki modelleri de içeriyor.
Apple Intelligence'ın çalışması için iPhone 16 veya iPhone 16 Pro ya da iPhone 15 Pro serileri gerekiyor. Diğer modeller Apple Intelligence dışındaki tüm diğer özelliklerden yararlanacak.
iOS 18.1 ile iPhone’lara gelen yapay zeka özellikleri şunlar:
Yazma Araçları
Mail, Notlar, Pages ve üçüncü taraf uygulamalar da dahil olmak üzere hemen her yerde metni yeniden yazabilir, düzeltebilir ve özetleyebilirsiniz.
Öncelikli bildirimler:
Yığının en üstünde görünürler ve bir bakışta neye dikkat etmeniz gerektiğini bilmenizi sağlarlar. Bildirimler özetlenir, böylece onları daha hızlı tarayabilirsiniz.
Mail'de öncelikli mesajlar:
Uçuşunuz için check-in hatırlatıcısı gibi zamana duyarlı mesajları gelen kutunuzun en üstüne sabitleyebilirsiniz.
Fotoğraflardaki Anılar:
Kullanıcılar sadece bir açıklama yazarak görmek istedikleri hikayeleri oluşturabiliyorlar. Apple Intelligence, açıklamaya göre en iyi fotoğrafları ve videoları seçecek, fotoğraflardan belirlenen temalara göre bölümlerden oluşan bir hikaye oluşturabilir ve bunları kendi anlatım akışına sahip bir film halinde düzenleyebilir.
Mail'de Akıllı Yanıt:
Apple Intelligence, bir e-postada size sorulan soruyu belirleyebiliyor ve yanıtınıza eklemeniz için ilgili seçimleri sunabiliyor.
Özetleme:
Apple, özetleme özelliğini üçüncü taraf uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalara genişletti.
Temizleme aracı:
Fotoğraflar uygulamasının bu özelliği, bir fotoğrafın arka planındaki dikkat dağıtan nesneleri tespit edip, arka planı değiştirmeden temizleyebiliyor.
Siri:
Asistan kullanıcının sorgularını tamamlamaya çalışırken, Apple Intelligence aygıtları için Siri'ye yazma işlevi geliştirildi.