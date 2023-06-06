YENİ "GÜNLÜK" UYGULAMASI

Apple'ın yeni iOS 17 "Journal (Günlük)" uygulamasında kullanıcılar, konum, fotoğraf, kişi ve çok daha fazla hatıralarını özel sıralanmış olarak saklı tutabilecek. Örnek olarak bir yeri ziyaret ettiğinizde o günden anılar isteğinize göre günlüğünde yer alacak.