Apple lansmanı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Apple iPhone 15 lansmanı nasıl izlenecek?
Teknoloji devi Apple'ın amiral gemisi telefonu iPhone'un yeni modelinin tanıtılacağı lansman için artık heyecan dorukta. Her yeni akıllı telefon modelini sonbahar döneminde satışa çıkaran Apple, iPhone 15'i kullanıcılarının beğenisine sunacak. İşte, hem söz konusu lansman hem de iPhone 15 özellikleri ile ilgili bilgiler...
Apple lansmanı için artık geri sayım başlamış durumda. iPhone 15'in görücüye çıkacağı lansman şimdiden gündem olmuş durumda. Konuyla ilgili olarak son bilgileri ve iPhone 15'in sızdırılan birtakım özelliklerine dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!
APPLE LANSMANI NE ZAMAN?
Apple lansmanı, 12 Eylül 2023 Salı günü TSİ 20.00'da gerçekleşecek. Lansman, Apple resmi internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek.
TASARIMDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Tasarımsal açıdan büyük değişikliklerin olmayacağı ailede bu yıl tüm telefonlar “Dynamics Island” kullanacak. Yani artık ikonik hale gelen ekran çentiği üst seviyede tamamen tarih olacak.
TİTANYUM KASA İLE HAFİLEYECEK
15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’da daha sağlam ve hafif olduğu aktarılan titanyum kasaya geçecek olan Apple, alttaki 15 ve 15 Plus modellerinde ise alüminyum kullanmaya devam edecek.
ÇERÇEVE KALINLIKLARI AZALACAK
Telefonlar için teknik olarak da yapılmış çok sayıda paylaşım bulunuyor. Bunlara baktığımız zaman Apple yeni telefonlarında LIPO adı verilen bir teknoloji kullanacak. Bu teknoloji sayesinde 6.1 inç ile 6.7 inç “120 Hz” ekranlı 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’nın çerçeve kalınlıkları, 14 Pro ve 14 Pro Max’e oranla 2.2 mm’den 1.5 mm seviyesine kadar inecek.
EKRAN GÖVDE ORANI ARTIYOR
Bu sayede ekran gövde oranları hatrı sayılır oranda artacak 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra, bu yıl kamera konusunda çok önemli bir fark taşıyacak.
iPHONE 15 KAMERA PERFORMANSI NASIL OLACAK?
iPhone 15 ailesinin en üstündeki seçenek iPhone 15 Pro Max / Ultra, hemen altındaki 15 Pro’dan farklı olarak bir periskop kamera sistemine sahip olacak.
Tedarik zincirleri üzerinden kesinleştirilen periskop kamera kullanımı sayesinde, telefonda yüksek seviyede kayıpsız optik yakınlaştırma (Şimdilik 6x iddia ediliyor) sunulacak.