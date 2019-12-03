Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMüzikApple Müzik Ödülleri 'En'lerini buldu - Magazin haberleri

Apple Müzik Ödülleri 'En'lerini buldu

Bu yıl ilk kez düzenlenen 'Apple Müzik Ödüllerinde 'Yılın En'leri belirlendi. Billie Eilish, Lizzo ve Lil Nas X gecede ödül kazanan isimler oldu

Billie Eilish, Lizzo, Lil Nas
HABERTURK.COM

Apple müzik editörlerinin belirtlediği ve bu yıl ilk kez düzenlenen 'Apple Müzik Ödülleri' sahiplerini buldu. 'Enleri'in belirlendiği törende; Billie Eilish, Lizzo ve Lil Nas X ödül kazandı.

İlk Apple Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, 'Yılın Şarkıcısı ve Yılın Söz Yazarı' ödüllerini kazandı. Ünlü şarkıcının ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ adlı albümü de Apple Müzik Yılın Albümü seçildi.

31 yaşındaki şarkıcı Amerikalı rap şarkıcısı Lizzo, 'Yılın Çıkış Yapan Şarkıcısı' ödülünü alırken, 20 yaşındaki Lil Nas X’in, "Old Town Road" şarkısı 'Yılın Şarkısı' oldu.

Yılın Şarkısıcı, Yılın Söz Yazarı ve Yılın Çıkış Yapan Şarkıcısı ödülleri, Apple Müzik’in global editörleri tarafından seçildi. Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı ödülleri de indirme verileri ve Apple Müzik’in dinleme alışkanlıklarına göre belirlendi.

Ödüller için yarın gece ABD’de Steve Jobs Theater’da bir kutlama düzenlenecek ve Billie Eilish sahne performansı sergileyecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'de rap müzik 2019 yılında kendisiyle yarıştı - Magazin haberleri
MÜZİKSpotify dünyada ve Türkiye'de 'en'leri açıkladı
Selami Şahin: Benim hatamdı - Magazin haberleri
MÜZİK"Benim hatamdı"
Şarkıcı Merve Özbey ile Kenan Koçak nişanlandı - Magazin haberleri
MÜZİKEvlilik yolunda ilk adım
Tarkan: Bu gece benimle ısınmaya var mısınız? - Magazin haberleri
MÜZİK"Bu gece benimle ısınmaya var mısınız?"
Ozan Orhon: 90'lı yıllarda güzel adamlar vardı - Magazin haberleri
MÜZİK"90'lı yıllarda güzel adamlar vardı"
Madonna konserlerini iptal etti
MÜZİKİptal etti
Emre Aydın: Sahnedeyken eşimle işaretlerle anlaşıyoruz - Magazin haberleri
MÜZİK"Eşim dokunduğu her şeyi güzelleştiriyor"
Funda Arar: Ben de eski bir öğretmenim - Magazin haberleri
MÜZİK"Ben de eski bir öğretmenim"
Gökçe Kırgız'dan yeni şarkı 'Mızrak' - Magazin haberleri
MÜZİK"Üzgünüm ağlatacağım"
Ezgi Sezen Aksu'nun şarkısını coverlayacak - Magazin haberleri
MÜZİKEzgi'den Sezen Aksu sürprizi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X