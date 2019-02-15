Apple, Suudi Arabistan'ın kadınların seyahatini engelleyen uygulamayı inceleyecek

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Suudi Arabistan'ın geliştirdiği ve kadınların seyahatlerini takip etmeye ve engellemeye yol açan bir uygulamanın Apple tarafından inceleneceği açıklandı.
Apple yöneticisi Tim Cook, NPR ile söyleşisinde Absher adlı bu uygulamadan haberi olmadığını fakat inceleyeceklerini duyurdu.
Uygulama Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından resmi işlerin halledilmesi için geliştirilse de insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor.
Suudi kadınlar ülkelerinden dışarı çıkabilmek için bir erkekten, genellikle de kocaları veya babalarından izin almak zorunda.
Çeşitli kamu hizmetlerini sağlamak için yaratılan uygulama, diğer hizmetlerin yanı sıra erkeklerin, kendilerine bağlı kadınların yurt dışına çıkmasını yasaklamasını da sağlıyor.
Birkaç yıl önce yaratılan ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulama eşleri, kız kardeşleri veya kız çocukları ülkeyi terk etmek istediğinde erkeğe bildirim gönderiyor.
Uygulamayı inceleyen Insider sitesine konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü ise "Bu tür uygulamalar kadınlara karşı ayrımcılık da dahil olmak üzere insan hakları suiistimalleri için kullanılabilir" dedi.
ABD'de Demokrat Partili Senatör Ron Wyden Apple ve Google'dan bu uygulamayı kaldırmalarını talep etti.
Konuyla ilgili açık bir mektup yayınlayan Wyden, "Suudi monarşisinin kadın haklarını kısıtlamaya çalışmasının haber değeri yok ama Amerikan şirketleri Suudi hükümetinin erkek egemen sistemine hizmet etmemeli" dedi.
Insider'a göre bazı kadınlar bağlı olarak tanımlandıkları erkeklerin telefonlarındaki uygulamayı gizlice kullanarak kendilerine yurt dışına çıkma izni tanımlıyor.
Google BBC'nin konuyla ilgili sorularına yanı vermedi.
Haberlerin duyulmasının ardından Google ve Apple'ın uygulama mağazalarında çok sayıda kullanıcı uygulamayı protesto etti.
Bazıları "Suudi devletinin kadınlara yönelik baskısına aracı olmayın", "Suudi kadınlara özgürlük" gibi yorumlarla uygulamaya 5 üzerinden 1 yıldız verirken bazıları da "Bu uygulamayla kadınımı kontrol altında tutuyor ve ona dilediğim baskıyı uyguluyorum. Medeniyet böyle olmalı" gibi alaycı yorumlarla beş yıldız verdi.
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