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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elon Musk'dan akıllı hareket! Reklam verenler Twitter'a geri dönüyor!

Apple’ın CEO’su Tim Cook ve Twitter’ın CEO’su Elon Musk ile ipler son zamanlarda gerilmişti. Elon Musk sorunların düzelmesi için önemli bir adım attı. Son olarak izlediği politikalardan dolayı birçok şirket Twitter’dan reklam vermeyi kesmişti. Reklamların Twitter’dan kalkması platformu büyük bir hasara soktu. Musk, son olarak platformların reklam vermesi için yeni politikalar geliştirdi.

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  • Apple ve Twitter arasındaki gerilim azalıyor! Elon Musk'dan akıllı hareket!

    Milyarder ünlü iş insanı, büyük markaların yeniden platform üzerinde reklam vermesi için çeşitli taktikler uygulamaya başladı.

    Twitter, reklam için en az 500.000 dolar şirketlere, 1 milyon dolara tekabül edecek değerde gösterim sağlayacak, şirketler 350.000 dolar ödeyenlere yüzde 50 oranında ek gösterim sağlayacaktı. Ek olarak 200.000 dolar ödeyenlere ise harcadıklarının dörtte biri kadar ek reklam gösterim sağlayacak.
  • Apple ve Twitter arasındaki gerilim azalıyor! Elon Musk'dan akıllı hareket!

    STRATEJİK HAREKET!

    Tüm bunlarla beraber Twitter’ın en fazla reklam verenlerinden birisi olan Apple’ın CEO’su ile Elon Musk birebir görüşme gerçekleştirdi ve reklam konusunda anlaşma yaptıkları duyuruldu. Elon Musk’un yaptığı açıklamaya göre Apple, Twitter üzerindeki reklamlarda eski gösterimini sağlayacak.
  • Apple ve Twitter arasındaki gerilim azalıyor! Elon Musk'dan akıllı hareket!

    PEK ÇOK REKLAM VEREN GERİ ÇEKİLDİ!

    Böylelikle Apple ve Twitter arasında gerilim azalmış olacak. Twitter’ın çalkantılı döneminde ise platformun en büyük 100 reklam vereninin yarısını kaybettiği iddia ediliyor. Bu firmalar arasında T&T, CNN, Dell, DirecTV, Nestle, HP, Coca-Cola, Verizon, Volkswagen ve Wells Fargo gibi büyük markalar bulunuyor.
  • Apple ve Twitter arasındaki gerilim azalıyor! Elon Musk'dan akıllı hareket!

    Musk reklam gelirlerini eski haline sokmak için diğer şirketlerin yöneticileri ile de görüşme gerçekleştirebilir.  Reklamlar Twitter’ın gelir kaynağının büyük bir bölümünü oluşturuyor.

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