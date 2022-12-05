Milyarder ünlü iş insanı, büyük markaların yeniden platform üzerinde reklam vermesi için çeşitli taktikler uygulamaya başladı.

Twitter, reklam için en az 500.000 dolar şirketlere, 1 milyon dolara tekabül edecek değerde gösterim sağlayacak, şirketler 350.000 dolar ödeyenlere yüzde 50 oranında ek gösterim sağlayacaktı. Ek olarak 200.000 dolar ödeyenlere ise harcadıklarının dörtte biri kadar ek reklam gösterim sağlayacak.