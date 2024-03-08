Apple yeni uygulama fikrini açıkladı: Iphone telefonlardan Android'e geçiş kolaylaşıyor mu?
Apple tarafından Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamındaki değişimlerini açıkladığı bir belge yayınlandı. Apple'ın AB merkezli kullanıcılara yönelik planları arasında varsayılan tarayıcıyı kaldırmak ve telefonlar arası geçişi kolaylaştırmak bulunuyor. Bu haberin ardından Iphone telefonlarından Android'e geçmek isteyen kullanıcılar Apple'ın bu fikri ne zaman hayata geçireceğini araştırmaya başladı. İşte, Apple'ın üzerinde çalıştığı özelliklere dair bilinen detaylar...
Apple, AB kullanıcılarına yönelik yenilikler üzerinde durduğunu açıkladı. Plan doğrultusunda Apple kullanıcılarına iOS uyumlu tarayıcı Safari ve navigasyon programını kaldırma fırsatından, telefonlar arası rahat belge transferi gibi özellikler sunacak. Daha öncesinde iOS işletim sistemli cihazlardan dosya transferiyle sorun yaşayanlar için büyük bir kolaylık sağlayacak olan özellikler şimdiden merak konusu oldu. İşte, Apple'ın AB merkezli planlarına dair detaylar...
SAFARİ TELEFONLARDAN KALDIRILABİLECEK!
Apple, 2024'ün sonlarına doğru varsayılan tarayıcı olan Safari'nin telefonlardan kaldırılabilmesine yönelik çalışma yürüttüğünü duyurdu. Telefonlarında yalnızca Google Chrome gibi alternatifleri kullanmak isteyen Iphone kullanıcıları bu güncellemenin ardından varsayılan tarayıcı olarak bilgisayarlarıyla entegre olan tarayıcıyı kullanabilecek.
NAVİGASYON UYGULAMASINDA OPSİYONEL TERCİH
Iphone telefonlarla beraber gelen navigasyon uygulamasının kullanışsız oluşu ya da doğru bilgi vermeyişi hakkında geri dönüşler, bazı kullanıcıların farklı uygulamalara yönelmeleriyle sonuçlandı. Google Maps ya da Yandex Haritalar gibi uygulamaları tercih etmek isteyen kullanıcılar artık telefonlarında bu uygulamaları "varsayılan" olarak seçebilecek.
IPHONE'DAN ANDROID'E KULLANICI DOSTU GEÇİŞ!
Apple, yayınladığı belgede "Mobil işletim sistemi sağlayıcılarının, verileri iPhone'dan Apple olmayan bir telefona aktarmak için daha kullanıcı dostu çözümler geliştirmelerine yardımcı olan bir çözüm." olarak değerlendirdiği özelliği üzerinden çalışıyor.
Telefonlar arası geçişlerde kimi zaman fotoğraf, video kimi zaman da rehber verilerini kaybeden kullanıcılar Iphone cihazlardan vazgeçerken çekimser davranıyordu. Apple, Dijital Pazarlama Yasası kapsamında yayınladığı belgede bunu çok daha kullanıcı dostu hale getireceklerini açıkladı.
Şirketin bu uygulamayı 2025 yılında kullanıcılara açacağı konuşuluyor. Fakat uygulamanın sadece AB ülkelerine mi yoksa tüm dünyaya mı sunulacağı şu anlık soru işareti durumunda.
Kaynak: The Verge