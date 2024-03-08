Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.152,00 %1,08
        DOLAR 31,9651 %0,23
        EURO 35,0913 %0,27
        ALTIN 2.228,41 %0,96
        FAİZ 48,29 %0,58
        GÜMÜŞ GRAM 24,96 %0,32
        BITCOIN 68.594,00 %1,87
        GBP/TRY 41,2075 %0,72
        EUR/USD 1,0962 %0,14
        BRENT 82,64 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 3.643,09 %0,95
        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple yeni uygulama fikrini açıkladı: Iphone telefonlardan Android'e geçiş kolaylaşıyor mu? - Teknoloji Haberleri

        Apple yeni uygulama fikrini açıkladı: Iphone telefonlardan Android'e geçiş kolaylaşıyor mu?

        Apple tarafından Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamındaki değişimlerini açıkladığı bir belge yayınlandı. Apple'ın AB merkezli kullanıcılara yönelik planları arasında varsayılan tarayıcıyı kaldırmak ve telefonlar arası geçişi kolaylaştırmak bulunuyor. Bu haberin ardından Iphone telefonlarından Android'e geçmek isteyen kullanıcılar Apple'ın bu fikri ne zaman hayata geçireceğini araştırmaya başladı. İşte, Apple'ın üzerinde çalıştığı özelliklere dair bilinen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Apple, AB kullanıcılarına yönelik yenilikler üzerinde durduğunu açıkladı. Plan doğrultusunda Apple kullanıcılarına iOS uyumlu tarayıcı Safari ve navigasyon programını kaldırma fırsatından, telefonlar arası rahat belge transferi gibi özellikler sunacak. Daha öncesinde iOS işletim sistemli cihazlardan dosya transferiyle sorun yaşayanlar için büyük bir kolaylık sağlayacak olan özellikler şimdiden merak konusu oldu. İşte, Apple'ın AB merkezli planlarına dair detaylar...

        2

        SAFARİ TELEFONLARDAN KALDIRILABİLECEK!

        Apple, 2024'ün sonlarına doğru varsayılan tarayıcı olan Safari'nin telefonlardan kaldırılabilmesine yönelik çalışma yürüttüğünü duyurdu. Telefonlarında yalnızca Google Chrome gibi alternatifleri kullanmak isteyen Iphone kullanıcıları bu güncellemenin ardından varsayılan tarayıcı olarak bilgisayarlarıyla entegre olan tarayıcıyı kullanabilecek.

        3

        NAVİGASYON UYGULAMASINDA OPSİYONEL TERCİH

        Iphone telefonlarla beraber gelen navigasyon uygulamasının kullanışsız oluşu ya da doğru bilgi vermeyişi hakkında geri dönüşler, bazı kullanıcıların farklı uygulamalara yönelmeleriyle sonuçlandı. Google Maps ya da Yandex Haritalar gibi uygulamaları tercih etmek isteyen kullanıcılar artık telefonlarında bu uygulamaları "varsayılan" olarak seçebilecek.

        4

        IPHONE'DAN ANDROID'E KULLANICI DOSTU GEÇİŞ!

        Apple, yayınladığı belgede "Mobil işletim sistemi sağlayıcılarının, verileri iPhone'dan Apple olmayan bir telefona aktarmak için daha kullanıcı dostu çözümler geliştirmelerine yardımcı olan bir çözüm." olarak değerlendirdiği özelliği üzerinden çalışıyor.

        5

        Telefonlar arası geçişlerde kimi zaman fotoğraf, video kimi zaman da rehber verilerini kaybeden kullanıcılar Iphone cihazlardan vazgeçerken çekimser davranıyordu. Apple, Dijital Pazarlama Yasası kapsamında yayınladığı belgede bunu çok daha kullanıcı dostu hale getireceklerini açıkladı.

        6

        Şirketin bu uygulamayı 2025 yılında kullanıcılara açacağı konuşuluyor. Fakat uygulamanın sadece AB ülkelerine mi yoksa tüm dünyaya mı sunulacağı şu anlık soru işareti durumunda.

        Kaynak: The Verge

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?