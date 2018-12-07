ABD'de yaşayan Aquachigger isimli bu YouTube kanalı olan Beau Ouimette, tam bir doğa adamı olmasının yanı sıra, sualtı kamerasıyla denize yaptığı dalışlarla da kazanç elde ediyor.

Ünlü YouTuber, dalış ekipmanları ve kamerasıyla çeşitli yerlerdeki gölleri ya da denizleri keşfe çıkıyor. Aquachigger genellikle bu dalışlardan oldukça kârlı çıkıyor. Ancak Ouimette'in bu seferki keşfi diğerlerinden çok farklıydı.

Meraklı kaşif, yaptığı bir gezi sırasında ufak bir mağara buldu. Mağarayı merak eden kaşif içeri girmeye karar verdi.

Çıplak ayaklarla minicik delikten girmeye çalışan Ouimette, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Çünkü girişi son derece dar olan mağarada geniş bir su yatağı olduğu ortaya çıktı.

Aquachigger ayrıca üzerinde oymalar bulunan taşlara rastladı.

Ouimette etrafta gezinmeyi başardı ancak mağara dar olduğu için belli bir yerde durmak zorunda kaldı.

İnternette yayılan video 40 bin görüntülenme aldı.

Benzer mağara ağı keşifleri daha önce Türkiye'de de yapılmıştı. Dünyadaki diğer ülkelere göre 'mağara cenneti ülke' durumunda olan Türkiye'de 20 binden fazla mağara bulunabileceği öngörülüyor.

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