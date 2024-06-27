Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde, vatandaşların serinlemek için gittiği su parkına giren E.N.D. (8) elektrik akımına kapıldı.

İŞLETME SAHİBİ ÇOCUĞU KURTARMAYA ÇALIŞTI AA'da yer alan habere göre durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48), çocuğu kurtarmaya çalıştı. Kendi de akıma kapılan Günay ile E.N.D., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İŞLETME SAHİBİ CAN VERDİ Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ETKİNLİK KAPSAMINDA HAVUZA GELDİ Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.N.D. ise Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.