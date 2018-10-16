Türkiye'deki Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesindeki sıkıntıları ortadan kaldırmayı ve sanayide dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG), 17-18 Ekim tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde “3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi” düzenleyecek. Habertürk’ün ana medya sponsor olduğu uluslararası zirvede, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki teknoparklar, kalkınma ajansları, Ar-Ge merkezleri ve üniversite projeleri tek bir çatı altında buluşacak.

Ar-Ge tabanlı yerel kalkınmanın önündeki engellerin giderilmesi gibi birçok konunun gündeme taşınacağı, Türkiye'nin yerli yeniliğini temsil eden zirvede, iki gün boyunca 14 oturumda 60 konuşmacı bulunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuşmacılar arasında yerini alacak.

“Savunma ve Havacılıkta Paradigma Değiştiren Teknolojiler” oturumunun başkanlığında Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi bulunacak. Dünyanın gündemindeki “Sanayinin Dönüşümü: Yapay Zeka, Robotlar ve Nesnelerin İnterneti” konulu oturumun başkanlığını ise Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır yapacak. “İnternet Ekonomisi: İletişim Sektörünün Yenilikçi Dönüşümü” oturumunun başkanlığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan yer alacak.

YERLİ İCATLAR SERGİLENECEK

Sağlıktan uzay araştırmalarına, savunma sanayiinden enerjiye, iletişimden çevre konularına kadar buluşların ve icatların sergileneceği zirvede, zorlu çevre koşullarında çalışabilen ve askeri araç üzerine monte edilebilen “taktik sessiz jeneratör” de olacak. Yerli elektrikli otomobil ve uzaktan kontrol edilebilen yeni nesil akıllı davlumbaz ve ocak, Türkiye’de ilk kez bu zirvede sergilenecek. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nde geliştirilen bordan yapılmış, antimikrobiyal (birden fazla mikroorganizmada etkili) ve hijyenik ürünler de zirvede olacak. Gelecekte salgın hastalıkların dünyada kontrol altına alınabilmesi geliştirilen söz konusu ürünler arasında, arı sokmalarında alerji önleyici jel, akut ve kronik yaralar için yara bakım jeli, şeker hastalarının yaralarını iyileştirmeye yönelik ilaç, kan durdurucu kit gibi buluşlar yer alıyor.

Canlıları ya da nesneleri radyo dalgaları ile tanımlama teknolojisi (RFID) üreticisi bir firma, silah takibi yapılması amacıyla geliştirdiği RFID taglere, asker, polis gibi personellerin takiplerini sağlamada geliştirdiği akıllı botlar ile üniforma etiketlerine zirvede yer verecek. Firmaların, müşterileri ve sağlayıcıları ile kağıt süreçlerini ortadan kaldıran, dijital ortama güvenli çözüm sunan “biyometrik imza” da zirvede tanıtılacak. Avrupa’da önü açılan bu Ar-Ge ürününü Türkiye’de geliştiren firma da zirvede olacak.

BİN KİŞİYE KİŞİLİK ENVANTERİ TESTİ UYGULANACAK

Zirvede, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel yetkinliklerini ortaya çıkarmak amacıyla ücretsiz kişilik envanteri testi uygulanacak. Bin kişiye uygulanacak test, öğrencilerin kendilerini tanımasına fırsat vererek, kendilerine uygun iş alanlarını belirlemelerini sağlayacak.

Sözlü ve enstrümantal olarak 400 kadar eseri bulunan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında müzik alanında ödüle layık görülen kanun icracılarından Göksel Baktagir, zirvede “Doğu Rüzgârı” albümünü seslendirecek.

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