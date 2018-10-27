Ara Güler'in evi, ölümünün ardından ilk kez görüntülendi

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"Kendisini ilk tanıdığımda heyecanlanmıştım, dünya çapında bir fotoğrafçı fotoğraflarımı çekecekti. Oldukça güçlü bir espri ve gözlem yeteneği vardı. Kendisini tanımak benim için büyük bir onur. Cenazesine katılamadım çünkü yurt dışındaydım. Kendisini hemen hemen halkımızın her kesimi büyük bir huşu içerisinde sonsuzluğa yolcu etti."