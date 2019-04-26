Ara Güler, Londra’da ilk 10 etkinlikte

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ara Güler’in anısını yaşatmak ve eserlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından sırasıyla İngiltere, Fransa, Japonya, ABD, İtalya ve Somali’de gerçekleştirilecek olan Ara Güler sergiler dizisi Londra ’da muhteşem bir açılış ile başladı.
23 Nisan’da Londra Saatchi Galeri’de açılan Ara Güler Fotoğraf Sergisi sanat severleri yoğun ilgisiyle karşılandı.
Londra Saatchi Galeri’de İngiliz Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile beraber medya ve sanat dünyasından 500’ü aşkın kişinin katıldığı açılışın ardından serginin yansımaları basında da geniş yer buldu.
Daha açılışı gerçekleşmeden 22 Nisan Pazartesi günü The Times’ın sayfalarında yer alan Ara Güler Sergisi, açılışının ertesi sabahında da London Live’ın geniş kapsamlı haberiyle gündeme taşındı.
TimeOut da dünkü haberinde “Sokaktaki insandan dünyanın en önemli isimlerine uzanan muhteşem kareler” ifadeleriyle sergiyi okurlarına tavsiye etti. İngiltere’nin Art Forum, Creative Boom, All in London, Fabuk Magazine, Art Rabbit gibi önemli sanat mecralarında da yer alan sergiye basın ve sanat dünyasının ilgisi artarak devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından; Doğuş Grubu’nun kurucusu olduğu Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen, ana sponsorluğunu Halkbank ile Ziraat Bankası'nın üstlendiği sergilerin resmi havayolu ise Türk Hava Yolları.
SERGİ TAKVİMİ
Nisan 2019 - LONDRA, SAATCHI GALERİ
Mayıs 2019 - PARİS, POLKA GALERİ
Haziran 2019 - KYOTO, TOFUKUJİ TAPINAĞI
Eylül 2019 - NEW YORK, SMITHSONIAN ULUSAL AMERİKAN YERLİ MÜZESİ
Ocak 2020 - ROMA, TRASTEVERE MÜZESİ
Nisan 2020 - MOGADİŞU, T.C. BÜYÜKELÇİLİĞİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.