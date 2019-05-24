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Ara Güler Sergisi Paris'te

Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen, geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergi, Fransa'nın başkenti Paris'te sanatseverlerle buluştu.

Ara Güler

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, "Master of Leica" unvanına sahip fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in fotoğrafları dünyayı dolaşmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen, geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergi, Londra'dan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te sanatseverlerle buluştu.

Paris'in ünlü sanat galerisi Polka Galeri'de açılan sergiye Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, diplomatik temsilciler, çok sayıda Türk ve Fransız davetli katıldı.

Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Anadolu coğrafyasından kareler ile Jean Renoir'dan Nazım Hikmet'e, Aşık Veysel'den Salvador Dali'ye, Henri Cartier-Bresson'dan Brigitte Bardot'ya uzanan tarihi portreler seçkisi de yer aldı. Sergide, 71 fotoğraf ile 25 porte sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Paris B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;isi İsmail Hakkı Musa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin
Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, basına yaptığı açıklamada, Türk ve Fransız davetlilerin sergiyi ilgiyle ve beğeniyle takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığının girişimiyle düzenlenen Ara Güler serginin nitelikli bir sergi olduğunu vurgulayan Musa, "Bu bizim hikayemiz, gerçekten Türkiye'yi insani boyutta ve farklı bir perspektiften çok güzel anlatan ve Fransız izleyicilerin beğenisine sunulan çok kaliteli ve görkemli bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin kültürel alanda dünyada benzeri olmayan değerleri olduğuna dikkati çeken Musa, bunların yabancıların beğenisine sunulması gerektiğini ve Türkiye'nin bunu arzu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ile Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen serginin Paris'in ardından sırasıyla Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da sanatseverlerle buluşması öngörülüyor.

Ara G&uuml;ler
Ara Güler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖN SÖZ

Ön sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı da Paris'te Fransızca olarak ziyaretçilere dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı ön sözde Ara Güler'i şöyle anlattı:

"Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle devlet adamlıklarıyla fikirleriyle sanatçılıklarıyla insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin, onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul'u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler'in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız."

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