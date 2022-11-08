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Okullarda Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, tatil 9 gün mü sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre ara tatil tarihi belli oldu. 12 Eylül günü başlayan eğitim öğretim faaliyetlerine Kasım ayında ara tatil molası verilecek. Öğretmen ve öğrenciler ara tatile online mesleki çalışmalara katılacak. İşte, MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihleri...

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  • Ara tatil 9 gün mü olacak? MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Kasım ara tatili kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerin ara verecekler. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Kasım ara tatil tarihleri dönem başında duyurmuştu. Tatili değerlendirmek isteyen 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin gündeminde "Ara tatil 9 gün mü olacak?" sorusu yer alıyor. İşte, MEB takvimi ile Kasım ara tatili tarihleri...
  • Ara tatil 9 gün mü olacak? MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

    KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2022-2023 eğitim ve öğretim yılı MEB takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okullarda ara tatil tarihlerinin hangi günlere denk geldiği belli oldu.
  • Ara tatil 9 gün mü olacak? MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

    MEB  2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ YAYINLANDI

    MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;

    İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,

    - İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
  • Ara tatil 9 gün mü olacak? MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

    KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 14 Kasım ile 18 Kasım tarihleri arasında yapacak. Hafta sonuyla birlitke 11 Kasım Cuma günü tatile başlayan öğrenciler, 21 Kasım Pazartesi günü okullarına dönecek.
  • Ara tatil 9 gün mü olacak? MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

    ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre il ara tatil 14 Kasım günü başlıyor ve 18 Kasım günü sona eriyor. Hafta sonu da dahil edildiğinde öğrenciler toplam 9 gün boyuncu tatil yapacak.
  • Ara tatil 9 gün mü olacak? MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.
  • Ara tatil 9 gün mü olacak? MEB takvimi ile okullarda Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

    Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

    Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü yaz tatiline girecek.

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