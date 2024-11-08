Ara tatil başladı mı, ne zaman bitecek?
Eylül ayında yeni eğitim - öğretim dönemine başlayan öğrenciler hızla ders temposuna uyum sağlarken, ilk ara tatil gelip çattı. Yoğun dersler ve sınavlar arasında kısa bir ara isteyen öğrenciler için bu tatil oldukça önemli. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılın ara tatil tarihlerini duyurmuştu. Peki, ara tatil başladı mı, ne zaman bitecek? Ara tatile dair tüm ayrıntılar haberimizde...
Yeni eğitim-öğretim yılı geçtiğimiz aylarda büyük bir coşku ile başladı, öğrenciler ve veliler ise kasım ayına girilmesiyle ilk ara tatil olan kasım ara tatilinin tam tarihini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil takvimine dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, ilk ara tatil başladı mı, ayın kaçında bitecek? İşte detaylar...
İLK ARA TATİL BAŞLADI
Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.
Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek. Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek.