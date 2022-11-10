ARA TATİL ÖNCESİ SON DERS ZİLİ ÇALACAK

2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi Kasım ayı ara tatili 14 Kasım Pazartesi günü başlayıp 18 Kasım tarihinde bitecek. 11 Kasım Cuma yani yarın ise ara tatil öncesi son ders zili çalacak. 12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü ile 19 Kasım Cumartesi ve 20 Kasım Pazar günü tarihleri de eklendiğinde toplamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün tatil yapmış olacaklar.