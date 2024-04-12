Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ara tatil bitti mi, ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak, 15 Nisan 2024 Pazartesi okul var mı?

        Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

        2023-2024 Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda ikinci ara tatil 5 Nisan tarihi itibarıyla başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatilde öğrenciler, hafta sonları ile birlikte 9 günlük tatil yapacak. Tatilin bitmesine sayılı günler kala, "Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, 15 Nisan Pazartesi ders var mı?" soruları öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte okullar açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 16:34 Güncelleme: 13.04.2024 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için ikinci ara tatil süreci 5 Nisan Cuma günü başladı. Tatilin bitmesine kısa bir süre kala, okullar açılacağı tarih merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci, ara tatilin sona ermesiyle birlikte, ilk ders zili ile ders başı yapacak. Peki, "Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, 15 Nisan Pazartesi ders var mı?" İşte ara tatilin sona ereceği tarih...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri, 8-12 Nisan tarihlerinde ara tatil yapacak. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte 9 günlük tatil yapacak.

        2. ara tatilin bitmesinin ardından, okullar 15 Nisan'da yeniden açılacak.

        3

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        11 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran Cuma 2024'te sona erecek ve öğrenciler karnelerine kavuşacak.

        4

        2024- 2025 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2024-2025 eğitim ve öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2024- 2025 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.

        5

        2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

        Okulların açılması 11 Eylül 2023

        Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023

        Yarıyıl tatili: 22 Ocak- 2 Şubat 2024

        İkinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan 2024

        2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

        Yeni eğitim yılı başlangıcı (2024-25) 9 Eylül 2024

        Karne günü ne zaman?
        Karne günü ne zaman?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        İsrail'e füze yağmuru!
        İsrail'e füze yağmuru!
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Güneşli günlere devam
        Güneşli günlere devam
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!