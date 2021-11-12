Ara tatilde hangi etkinlikler yapılabilir?

Yüz yüze eğitimin ilk dönemine kısa bir ara veriliyor. Bir haftalık ara tatilin verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, çalışmak kadar dinlenmenin de çocukların gelişimi ve mutluluğuna sağladığı katkılara dikkat çekiyor. Psikolog Ayşe Şahin, çocuklar için dinlenme imkanı sunan ara tatilde yapılması gereken etkinliklere ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Birinci döneme kısa bir mola verecekler



Çalışmak kadar dinlenmenin de çocukların gelişimi ve mutluluğu için önemli olduğunu ifade eden Ayşe Şahin, "Ara tatilin amacı, eğitim yılının ilk dönemi yoğun bir şekilde devam ederken öğrencilerin kısa bir mola vererek dinlenmesini sağlamak ve ilk dönemi fiziksel ve ruhsal açıdan dinlenmiş olarak tamamlamalarını sağlamaktır. Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime yeniden başlayan öğrenciler, bu dönemde oldukça yoruldu ve zorlandı. Öğrencilerin birinci dönemi daha rahat ve zorlanmadan geçirmeleri için bir yandan dinlenip eğlenmeleri bir yandan da eksiklerini tamamlamaları gerekir. Bu nedenle programlarında dinlenmeye eğlenmeye ve çalışmaya yer verilmelidir. Bu kısa ara tatilde çocuklar için en önemlisi, dinlenebilmektir. Çocukların bu ihtiyacını giderebilmek için düzenli uyumaları ve dengeli beslenmeleri oldukça önemlidir. Bunun yanında çocukların temiz havadan faydalanmalarına, dışarıda gezip dolaşmalarına fırsat verilmelidir.” dedi.



Dinlenme biçimleri çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir



Dinlenme biçimlerinin çocuktan çocuğa farklılık gösterebileceğini kaydeden Ayşe Şahin, “Bazı çocuklar yorulduklarında eline bir kitap alıp uzanırken, bazı çocuklar kulaklıklarını takıp müzik dinleyerek ya da resim yaparak yorgunluğunu giderebilir. Yetişkinler çocuğun tercih ettiği dinlenme biçimine saygı göstermelidir.” dedi.



Eğlenmek de bir ihtiyaçtır



Dönem boyunca yorulmuş olan çocuğun eğlenme ihtiyacının anlayışla karşılanması gerektiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, “Çocuk oyuncakları ile istediği gibi oynayabilmeli, evde, parkta ya da oyun alanlarında oynayıp enerjisini atabilmeli, arkadaşları ile bir araya gelebilmelidir.” tavsiyesinde bulundu.



Ders çalışma baskısı yapılmamalıdır



Dinlenme ve eğlenme aktivitelerini değerlendirebilen çocukların günde yarım saat veya bir saat ders çalışmasında sakınca olmadığını kaydeden Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, “Ebeveynler bu konuda yol gösterici olmalı ancak baskıdan kaçınmalıdır. Ders çalışma saati ve süresini belirlerken çocukla ortak karar verilmelidir. Aileler tatil programının çocukla birlikte hazırlamalı ve çocuğun isteklerine saygı göstermelidirler. Çocuğa da seçim hakkı tanınmalıdır.” dedi.



İlgi duyduğu alana yönlendirilmelidir



“Boş zaman aktiviteleri belirlenirken çocuğun yaşı, yetenekleri, becerileri ve ilgi alanlarına dikkat edilmelidir” diyen Ayşe Şahin, “Çocuklar büyüdükçe istekleri değişebilir. Buna bağlı olarak da ilgi duydukları aktiviteler farklılaşabilir. Her çocukta ilgi uyandıran uğraş farklıdır. Bazıları müzik aletiyle uğraşmaktan keyif alırken; bazıları spordan zevk alabilir. Çocuğun ilgi duymadığı faaliyete yönlendirilmesi uygun değildir. İlgi duymadığı aktivitede çocuğun mutsuzluk, sıkıntı ve başarısızlık gibi belirtilerin göstereceği unutulmamalıdır.” diye konuştu.

Yaş dönemlerine göre bu aktiviteler planlanabilir!

Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, çocukların yaşı, gelişim aşamaları, ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutmak şartıyla önerilebilecek aktiviteleri de şöyle sıraladı:



- Okul öncesi dönemdeki çocuklar için aktiviteler;

Küçük çocuklar kum, kil, hamur, çamur, tahta, plastik gibi malzemeleri oyunlarında kullanmaktan zevk alır. Kağıt, kalem, boya, yapıştırıcı, makas gibi malzemelerin kullanıldığı masa başı aktivitelerle yaratıcılığını geliştirir. Bahçe oyunları, su oyunları, top oyunları, saklambaç, koşmaca gibi oyunlarla bedensel enerjisini atabilir. Masal dinlemek, hikaye anlatmak, şarkı söylemek, dans etmek gibi aktivitelerle mutlu olur.



- İlkokul dönemindeki çocuklar için aktiviteler;

Bu yaş döneminde masa başı faaliyetler, kitap okumak, müzik dinlemek, film izlemek gibi aktiviteler tercih edilir. Bireysel oyunların yanında grup oyunlarından da keyif almaktadırlar. Maça gitmek, futbol, basketbol, yüzme gibi spor faaliyetleri daha çok önem kazanır. Taklit oyunları, kurallı grup oyunları, alet kullanmayı gerektiren montaj oyunları bu dönem çocuklarının en sevdiği aktivitelerdendir.



- Gençler için aktiviteler;

Bir arkadaş ve ya bir arkadaş grubu ile birlikte olmak, arkadaşlarıyla sohbet etmek, partiler düzenlemek, piknik yapmak, sinemaya, tiyatroya gitmek gibi aktiviteler gençleri mutlu etmeye yetecektir. Seyahatlere çıkmak, gezilere katılmak, kamp hayatı, çiftlik hayatını deneyimlemek, izcilik gibi aktiviteleri yaşamaktan da zevk alırlar.



Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, ailelerin çocuklarını aynı anda birçok faaliyete yönlendirmekten kaçınması gerektiğini de vurgulayarak “Çocuğunun en başarılı ve en mutlu olacağı faaliyeti tercih etmelidirler. Mutluluk ve huzur dolu, iyi değerlendirilmiş bir tatilin, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini olumlu yönde etkileyeceği unutulmamalıdır.” diye konuştu.