Kasım ayı ara tatili ne zaman? MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi
Kasım ayı ara tatil tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi'nin açıklanmasının ardından belli oldu. İşte 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi...
Kasım ayı ara tatil tarihi 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla birlikte merak edilip araştırımaya başladı. 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi'nin açıklanmasıyla birlikte ara tatil tarihleri de belli oldu. İşte 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi ara tatil tarihleri...
ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
YAZ TATİLİ TARİHLERİ
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.