Ara tatil nasıl daha verimli geçer?

Aile bireylerinin beraber eğlenebileceği aktiviteler seçilmesini öneren uzmanlar, anne ve babaların da bu süreçte zorlanmış olabileceğini belirterek “Zorlandığınız süreçte durup bekleyip belki biraz da dinlenip yeniden başlamayı unutmayın” tavsiyesinde bulunuyor. Uzman Psikolog Özgenur Taşkın, yarıyıl tatilinin verimli bir şekilde geçirilmesi için ebeveynlere önerilerde bulundu.



Çocuklar serbest mi bırakılmalı yoksa çocuklara gün gün plan mı yapılmalı konusunda velilerin kafalarının karışık olduğunu aktaran Taşkın, “Öncelikle unutulmaması gereken konu, okul çağındaki bir çocuk için sağlıklı ebeveynlerin olmasıdır. İlk olarak çocuklarınızın sağlığını düşünürken kendi psikolojik ve fizyolojik sağlığınızı ihmal etmemelisiniz” diye konuştu.



Herkesin beraber zevk alacağı aktiviteler bulunmalı



Çocuklar ile ebeveynlerin, bu süreçte hem kendilerinin zevk alacağı hem de çocukların zevk alacağı programlar oluşturmalarının önemine işaret eden Özgenur Taşkın, sosyal medya aracılığı ile birçok yeni aktivite ile tanışıldığını söyledi.



Bu noktada unutulmaması gereken noktanın herkesin zevk aldığı aktivitelerin aynı olamayacağını kaydeden Özgenur Taşkın, “Çocukları zorlamanın ve başkalarının ne kadar eğlendiğini göstermenin iyi etki bırakması istenirken bu durum, çocukların aktiviteden soğumasına neden olabilir. Hayatta birincil hedefimiz ‘yaşamdan zevk almak olmalıdır’ kelimesini biz ruh sağlığı uzmanları oldukça fazla kullanmaktayız. Aktivite yaparken de çocuğumuzun ve kendimizin zevk almamız gereken aktiviteler bulmaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.



Çocuğunuz bir ayna



Beraber bir kitap okunuyorsa o kitap karakterlerini hayal etmenin, ardından çizmenin ve çizilen karakterler üzerinden yeni yeni hikayeler oluşturmanın güzel olabileceğini dile getiren Özgenur Taşkın, tamamen ebeveynin ve çocuğun hayal gücüne kalmış ve yaratıcılığı geliştirecek aktivitelerin verimli olacağını söyledi.



Uzman Psikolog Özgenur Taşkın, “Önemli bir diğer faktör ise çocukları televizyondan uzak tutup da kendinizin televizyon başına geçmemesi olacaktır. Çocuğunuzu ayna gibi düşünebilirsiniz. Siz ne yaparsanız benzer hareketleri onda göreceksiniz” uyarısında bulundu.



Bu tavsiyelere kulak verin!



Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın çalışan anne babalar için de şunları tavsiye etti:



• Çalışan anne babalar mutlaka sömestr tatilinin okul sürecinden farklı geçmesi konusunda çocuklarını desteklemeli. Çocuk okul ve tatil zamanının farkına varabilmeli.



• Uyku saati oldukça önemli olacaktır. Sabahları çocukların fazla uyumasının yarardan çok zararı olacaktır.



• Uyku düzeni, yemek düzeni yine aynı rutinde devam edebilir fakat gün içinde ödüllendirici aktiviteler (oyun, parka gitmek, resim çizmek, sanal olmayan her türlü aktivite) ile çocukların gününün planlanması gerekmektedir.



• Pandemi sürecinde çalışan veya çalışmayan anne babalara ortak tavsiye olarak, ebeveynlikten önce bireysiniz. Birey olarak bu süreç sizi de zorlamış olabilir.



• Zorlandığınız süreçte durup bekleyip belki biraz da dinlenip yeniden başlamayı unutmayın!



• Bu yol haritası motivasyon kaynağı olacaktır. Birey olarak psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra ebeveyn olarak çok daha verimli olacaksınız.