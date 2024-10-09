2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül'de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni döneme dair takvimini yayınladı. Buna göre öğrenciler, okullar kapanana kadar bir yarıyıl tatili ve iki ara tatil olmak üzere üç kez tatil yapacak. İşte, Kasım ara tatil tarihleri ve diğer detaylar...