Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer pandeminin etkisiyle uzun süre eğitime evlerinden onaline devam eden öğrenciler için yüz yüze eğitimden vazgeçmeyecekleribni daha önce söylemişti. Sene başından beri eğitime okullarda yüz yüze devamö eden öğrencilerin gündeminde ara tatil tarihleri var. 11 Nisan Pazartesi günü başlayan 2022 ikinci ara tatilinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. MEB takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil tarihleri