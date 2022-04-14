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Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin merakla beklediği Nisan ayı ara tatili bu hafta başlamıştı. Milyonlarca öğrenci ikinci ara tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte öğrenciler tarafından yakından takip edilen ara tatil tarihleri ve okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı

  • 01
    Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitiyor?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer pandeminin etkisiyle uzun süre eğitime evlerinden onaline devam eden öğrenciler için yüz yüze eğitimden vazgeçmeyecekleribni daha önce söylemişti. Sene başından beri eğitime okullarda yüz yüze devamö eden öğrencilerin gündeminde ara tatil tarihleri var. 11 Nisan Pazartesi günü başlayan 2022 ikinci ara tatilinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. MEB takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil tarihleri
  • 02
    Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitiyor?

    İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

    MEB ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 11 Nisan Pazartesi günü ikinci ara tatile başladı. 2022 ikinci ara tatilin son günü 15 Nisan Cuma olarak açıklandı. Ynai öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü dersliklere geri dönecek.

    İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşmişti. 
  • 03
    Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitiyor?

    ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Ara tatil aslında 5 gün. Ancak hafta sonu tatilleriyle birlikte hesaplandığı zaman ara tatilin 9 gün olduğu kabul edilebilir. 
  • 04
    Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitiyor?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul ve liselerde 2021 - 2022 yılı resmi takvimine göre yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

     
  • 05
    Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, ikinci ara tatil ne zaman bitiyor?

    MEB 2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

    Yüz yüze eğitim başlama tarihi: 6 Eylül 2021

    İlk ara tatil tarihi: 15-19 Kasım 2021

    Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 - 4 Şubat 2022

    İkinci dönem ara tatili: 11-15 Nisan 2022

    İkinci dönem: 7 Şubat 2022 – 17 Haziran 2022

    Karne tarihi: 17 Haziran 2022

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