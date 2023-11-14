Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ara tatil ne zaman, bu hafta mı başlıyor? MEB 2023 - 2024 tatil tarihleri ve 2023 Kasım ayı ara tatil tarihi

        Ara tatil ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili (Sömestr) ve ikinci ara tatil tarihi

        Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ara tatili 10 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başladı. Ara tatilin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve velileri "Ara tatil ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? İşte merak edilen 2023 - 2024 yarıyıl tatili (Sömestr) ve ikinci ara tatil tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Kasım ayı Ara Tatili devam ediyor. Tatil içerisinde plan yapacaklar merak içerisinde "Ara tatil ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan sömestr yani yaryıl tatili ve ikinci ara tatil tarihi de merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte merak edilip araştırılan tarihler...

        2

        ARA TATİL TARİHLERİ

        Eğitim Takvimi'ne göre Takvime göre 10 Kasım Cuma günü başlayan ilk ara tatil 17 Kasım Pazar günü sona erecek.

        SÖMESTR (YARIYIL ) TATİLİ VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

        Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        3

        ARA TATİL KALKTI MI?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatille ilgili "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı. Yani bu yıl Kasım ayı ara tatili yapılacak. Önümüzdeki yıllar için henüz resmi bir karar alınmadı. Karar alınması halinde sizlerle paylaşacağız.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Dilan ve Engin Polat'a silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklama talebi!
        Dilan ve Engin Polat'a silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklama talebi!
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada