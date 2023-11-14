Haberler Gündem Ara tatil ne zaman, bu hafta mı başlıyor? MEB 2023 - 2024 tatil tarihleri ve 2023 Kasım ayı ara tatil tarihi

Ara tatil ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili (Sömestr) ve ikinci ara tatil tarihi Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ara tatili 10 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başladı. Ara tatilin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve velileri "Ara tatil ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? İşte merak edilen 2023 - 2024 yarıyıl tatili (Sömestr) ve ikinci ara tatil tarihi... Habertürk Giriş: 14.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:48 facebook

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2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Kasım ayı Ara Tatili devam ediyor. Tatil içerisinde plan yapacaklar merak içerisinde "Ara tatil ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan sömestr yani yaryıl tatili ve ikinci ara tatil tarihi de merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte merak edilip araştırılan tarihler...

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ARA TATİL TARİHLERİ Eğitim Takvimi'ne göre Takvime göre 10 Kasım Cuma günü başlayan ilk ara tatil 17 Kasım Pazar günü sona erecek. SÖMESTR (YARIYIL ) TATİLİ VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

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ARA TATİL KALKTI MI? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatille ilgili "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı. Yani bu yıl Kasım ayı ara tatili yapılacak. Önümüzdeki yıllar için henüz resmi bir karar alınmadı. Karar alınması halinde sizlerle paylaşacağız.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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