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        Haberler Bilgi Yaşam Ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile 2024 2025 ara tatil takvimi paylaşıldı

        Ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile 2024 2025 ara tatil takvimi paylaşıldı

        Yeni eğitim dönemi 9 Eylül'de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ilk ara tatil Kasım ayında, ikinci ara tatil ise Nisan ayında uygulanacak. Peki ara tatil ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:16
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        Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takviminde ara tatil tarihleri duyuruldu. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. Peki ilk ara tatil ne zaman?

        2

        KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024?

        Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi açıklandı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre birinci dönem, 9 Eylül 2024 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

        Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak.

        NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

        3

        15 TATİL (SÖMESTR TATİLİ) NE ZAMAN 2024?

        Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

        4
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