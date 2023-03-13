Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ara tatil ne zaman? MEB Takvimi netleşti! 2022 - 2023 ara tatil tarihi

Ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem sonrasında okulların açılış tarihi illere göre farklılık göstermekle beraber ileri tarihe alınmıştı. Okulların açılmasıyla birlikte gözler ara tatil tarihlerine çevrildi. Peki, ilkokul, ortaokul ortaokul ve lise ara tatil tarihleri ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ara tatil ne zaman? MEB Takvimi netleşti! 2022 - 2023 ara tatil tarihi

    Okullar ne zaman açılacak? Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından okulların açılış tarihi ileriye alınmıştı. Deprem bölgesindeki 3 il dışında eğitim öğretim başladı. Peki, "Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, 2. ara tatil kaç gün?" İşte 2023 ara tatil tarihleri...

     
  • Ara tatil ne zaman? MEB Takvimi netleşti! 2022 - 2023 ara tatil tarihi

    NİSAN TATİLİ ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

    2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. MEB tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

     
  • Ara tatil ne zaman? MEB Takvimi netleşti! 2022 - 2023 ara tatil tarihi

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

     
  • Ara tatil ne zaman? MEB Takvimi netleşti! 2022 - 2023 ara tatil tarihi

    2022- 2023 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

    1. DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023

    1. ARA TATİL: 14/18 Kasım 2022

    YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak- 3 Şubat 2023


    2. DÖNEM: 6 Şubat/ 16 Haziran 2023


    2. ARA TATİL: 17/20 Nisan 2023

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.