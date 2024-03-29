Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ara tatil tarihleri: 2024 MEB takvimi ile Nisan 2. ara tatil ne zaman, kaç gün ve Ramazan Bayramı ile birleşti mi, ara tatil kaç gün oldu?

        Ara tatil ne zaman? 2024 MEB takvimi ile Nisan 2. ara tatil tarihleri

        Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile 2. ara tatil tarihleri belli oldu. Bu sene 10-12 Nisan aralığında idrak edilecek Ramazan Bayramı'na denk gelen ara tatilin bayram ile birleştirilip birleştirilmediği merak ediliyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin "2024 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 19:08 Güncelleme: 29.03.2024 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu seneki 2. ara tatil tarihi Nisan ayının ikinci haftasına denk geliyor. Nisan ayına kısa bir süre kalmasıyla beraber öğrenci, öğretmen ve veliler ara tatil takvimini araştırmaya başladı. MEB 2023-2024 eğitim yılı takvimi ile 2. ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihi netleşti. Peki, Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleştirilecek mi? İşte, konuya dair detaylar...

        2

        MEB AÇIKLADI: 2. ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

        Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        3

        NİSAN ARA TATİL KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?

        MEB takvimine göre; 2. ara tatili 8 ile 12 Nisan tarihleri olmak üzere 4 günü kapsıyor.

        2. ara tatilin tarihi, Ramazan Bayramı ile çakıştı. Buna göre; 9 gün olarak birleştirilen Ramazan Bayramı'nda kamu ve kamu kapsamındaki herkes 6 Nisan Cumartesi ile 14 Nisan Pazar arasında idari izinli sayılacak.

        Ancak 9 günlük tatilin çoğu hafta sonuna denk geldiği için öğrencilerin tatiline yansımayacak. 15 Nisan Pazartesi eğitim kaldığı yerden devam edecek.

        4

        BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Nisan’da başlayacak bayram tatili öncesindeki 1.5 günlük sürenin memurlar için idari izin yapılacağını duyurdu.

        Kamu kurumu çalışanları hafta sonu izinli olduğundan bayram öncesi 6-7 Nisan 2024 tarihlerinde tatil yapacaklar. Alınan 1.5 günlük İdari İzin sonrası Çarşamba günü başlayacak bayram tatiline Pazartesi ve Salı günü dahil edildi

        9 Nisan Salı Ramazan Bayramı arefesi

        10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı 1. günü

        11 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı 2. günü

        12 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 3. günü (son)

        5
        1 Nisan okullar tatil mi?
        1 Nisan okullar tatil mi?
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        Kendini seçmek
        Kendini seçmek
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Ali Koç'tan devam kararı!
        Ali Koç'tan devam kararı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?