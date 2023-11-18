Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ara tatil uzatıldı mı ve 20 Kasım Pazartesi okul var mı? MEB 2023-2024 takvimi: Ara tatil ve 15 tatil (Sömestr) tarihleri...

        Ara tatil uzatıldı mı? MEB 2023-2024 takvimi: Ara tatil ve 15 tatil tarihleri...

        2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili hafta başlamıştı. 9 gün süren tatilin bitmesine kısa bir süre kala sosyal medyada ara tatilin uzatılıp uzatılmadığı gündem oldu. İşte, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren sorunun cevabı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 00:35 Güncelleme: 18.11.2023 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İlk ara tatilin sona ermesine kısa bir süre kala uzatılma iddiaları trend olmuş durumda. Son olarak 30 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fazla bir gün tatil yapan öğrenciler; ara tatil uzatıldı mı ve Pazartesi günü okul var mı sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaykar...

        2

        20 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI, ARA TATİL UZATILDI MI?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girmişti.

        Toplamda 9 gün sürecek olan tatilin uzatılacağına yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Öğrenciler, 20 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

        3

        ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.

        Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.

        4

        2. ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        5

        2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Büyük Türkiye fırtınası
        Büyük Türkiye fırtınası
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?