Ara tatil ve bayram tatili birleşiyor mu? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR, NİSAN ARA TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak. Ramazan Bayramı'nın bu sene Mart ayının son günlerine denk geliyor. Bu bağlamda Nisan ara tatili, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim faaliyetleri 20 Haziran cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 3 aylık bir yaz tatili yapacak.