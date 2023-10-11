Haberler Gündem ARA TATİLLER KALKACAK MI? Bakan Tekin'den ara tatil açıklaması! Okullarda ara tatil bitecek mi?

Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil açıklaması! AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılmasına ilişkin olarak son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Tekin'in açıklamasından sonra gözler ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağına çevrildi. İşte 2023 ara tatilde son duruma ilişkin merak edilenler... Habertürk Giriş: 11.10.2023 - 17:16 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:16 facebook

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Okullarda ilk ara tatil 13 ile 17 Kasım günleri arasında, Bahar dönemindeki ikinci ara tatil ise 8 ile 12 Nisan günleri arasında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda ara tatile ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Tekin'in açıklamasının ardından "Okullarda ara tatil kalkacak mı, devam edecek mi?" araştırmaları hız kazandı. İşte Bakan Tekin'in açıklaması...

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OKULLARDA ARA TATİLLER KALKACAK MI? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı.

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2023-2024 ARA TATİL TARİHLERİ MEB tarafından yayımlanan takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan 2024 tarihleri arası olarak belirlendi.

Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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