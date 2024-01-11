Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor? ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona eriyor? - Futbol Haberleri

Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor? ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona eriyor? - Futbol Haberleri

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İkinci transfer dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig ekipleri ara transfer döneminin başlamasının ardından, eksik bölgelerini, yeni transferle güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi balşadı mı, ne zaman başlıyor? ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona eriyor?" İşte 2024 ara Ocak transfer döneminin başlayacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...