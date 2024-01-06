Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte ikinci transfer sezonunun başlayacağı tarih
Süper Lig'de ilk yarı 16. hafta maçları haricinde tamamladı. İlk devrenin sona ermesinin ardından gözler, ikinci transfer tescil döneminin başlayacağı tarihe çevrildi. Süper Lig ekipleri TFF tarafından belirlenen tarihler arasında yeni transferlerini ara transfer döneminde tescil ettirebilecek. İşte 2023-2024 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ara transfer sezonunun başlayacağı tarih...
İkinci transfer dönemi için geri sayım başladı. Süper Lig'de ikinci yarı 18. hafta maçları ile başlıyor. Ara transfer döneminin başlamasının ardından Süper Lig ekipleri, eksik bölgelerine takviye yaparak, takımını güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor?" İşte 2024 ikinci transfer sezonu hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTTİ?
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.