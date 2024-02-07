Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanıyor? - Futbol Haberleri

        Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024 transfer sezonu ne zaman kapanıyor?

        Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi 2023-2024 Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Ocak tarihi itibarıyla başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ikinci transfer sezonunun sona ereceği tarihi duyurdu. İşte 2024 ara transfer döneminin sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 00:22 Güncelleme: 07.02.2024 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig’de ara transfer dönemi heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekipleri TFF tarafından belirlenen tarihler arasında transferlerini tescil ettirebiliyor. Bu kapsamda ikinci transfer sezonunun sona ereceği tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanıyor?" İşte detaylar...

        2

        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 yılı transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.

        3

        Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başladı 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

        4

        İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ

        Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Şili'nin eski başkanı Pinera kazada hayatını kaybetti
        Şili'nin eski başkanı Pinera kazada hayatını kaybetti
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması