Haberler Yaşam Araba lastikleri neden hep siyah renkte olur? Lastiklerin siyah renkte üretilmesinin amacı nedir?

Araba lastikleri neden hep siyah renkte olur? Dünyada birçok otomobil üreticisi var dolayısıyla birçok da araba modeli var ancak tüm modellerde değişmeksizin siyah lastikler kullanılıyor ve bunun istisnasını görmek pek mümkün değil. Peki, neden? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 29.07.2023 - 15:31 Güncelleme: 29.07.2023 - 15:31 facebook

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Arabaların birçok rengi olmasına rağmen lastiklerin hepsi siyah renktedir. Peki, neden? Aslında lastiklerin ana malzemesi olan kauçuk, süt beyazı rengindedir hatta araba teknolojisinin yeni olduğu zamanlarda lastikler beyaz renkteydi ta ki 20. yüzyılın başlarına kadar. O zamana dek lastik üreticileri, dayanıklılığı ve performansı artıran bir lastik formülü arayışı içindeydiler.

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Kauçuk, tekerleğin büyük bölümünü oluşturur ancak günümüzde artık tek başına yeterli değildir. Bu yüzden kauçuk maddesine ek olarak, karbon siyahı denilen bir madde daha eklenir.