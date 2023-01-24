Yeni yerleri keşfetmek için bölgede etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Yıldırım, "Zorlu ve harika doğasıyla kanyonda önemli bir yürüyüş yaptık.Özellikle trekking meraklılarının bu zorlu coğrafyada eşsiz bir deneyim yaşayacaklarına inanıyorum.