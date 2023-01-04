Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor
ABONE OL

Arabam.com Konyaspor evinde Demir Grup Sivasspor 2-2 beraber kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Arabam.com Konyaspor evinde Demir Grup Sivasspor 2-2 beraber kaldı
AA

11. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında Diouf'un kafa vuruşunda top Ali Şaşal Vural'da kaldı.

20. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içinde şutu üstten auta gitti.

21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Diouf'un ara pasına hareketlenen Muhammet Demir'in ceza sahası girişinde sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

33. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Calvo'nun ceza sahası içinde müdahalesinde N'jie'nin yerde kalması üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti. Gradel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

56. dakikada yeşil beyazlılar öne geçti. Demir Grup Sivassporlu Robin Yalçın'ın ceza sahasında elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Hadziahmetovic'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

65. dakikada sol kanattan hızlanan Guilherme'nin ortasında altıpas önünde topa bekletmeden vuran Amilton, müsait pozisyondan yararlanamadı.

71. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza yayı üzerinde kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

79. dakikada konuk ekip yeniden eşitliği sağladı. Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan yerden ortasında Charisis'in bekletmeden vuruşunda kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 2-2.

Maç, 2-2 bitti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray: 2 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU! Cimbom, Kadıköy'e lider gidiyor
FUTBOL Cimbom, Kadıköy'e lider gidiyor
Beşiktaş'ta transfer zirvesi!
FUTBOL Beşiktaş'ta transfer zirvesi!
Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki Antalyaspor golü ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi? - Fenerbahçe haberleri son dakika
FUTBOL O pozisyona ne dediler?
Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray muhtemel 11'i... - GS haberleri
FUTBOL Buruk'un Ankaragücü 11'i
Antalyaspor Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler: Şampiyonlar Ligi finali gibi hırslılardı... - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL "Başa dert açabilir"
Kasımpaşa: 4 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Alanya'ya Paşa tokadı
Vitor Pereira'dan flaş Jorge Jesus açıklaması: "Fenerbahçe'de olması komik"
FUTBOL "F.Bahçe'de olması komik"
Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı VAR kayıtları...
FUTBOL Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma
Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci
FUTBOL Fenerbahçe'ye müjde!
Lucas Torreira'dan duygu dolu sözler
FUTBOL "Bunu hiç unutmayacağım"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.