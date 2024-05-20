Arabanız çürüyor olabilir mi? Araç kapılarında yapılan büyük hata!
Düzenli olarak bakımını yaptırdığınız arabanız hiç farkında olmadığınız bir sebepten ötürü günden güne çürüyebilir. Bu çürümenin nedeni ise; biriken yağmur suları! Bu sorunla karşılaşmamak için araç kapılarınızı düzenli olarak kontrol etmeniz gerekiyor. İşte detaylar!
Arabalardaki hassas sistemler, işlevsiz hale geldiğinde araç sahipleri birçok sorun yaşayabilir. Bunlardan biri de aracın içindeki su tahliye kanalları! Bu hata gözünüz gibi baktığınız arabanızın hiç istemediğiniz sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. İşte detaylar!
SUYUN ARABANIN İÇİNE GİRMESİNİ ENGELLİYOR
Arabalarda; cam sistemleri ve cam kenarı lastik contaları, kapı içine su dolmasını engeller. Su, araba içine girmeden tahliye kanalına iner. Araba kapısının alt tarafında olan kanallı tapa sayesinde biriken su tahliye edilir.
ARABA KAPISINDA DA TIKANIKLIK OLABİLİYOR
Ancak bazen bu tahliye kanalında oluşan tortular, tıkanıklığa yol açar ve suyun dışarı çıkmasını sağlayamaz. Biriken su, aracın iç kısmından başlayarak yavaş yavaş çürümeye yol açar. Çürümeyle beraber ıslaklığa ve kokuya sebep olur.
KAPINIZIN SU DOLUP DOLMADIĞINI NASIL ANLAYABİLİRSİNİZ?
Araç kapısına dolan suyu anlamanın en kolay yolu kapı hareket ettikçe gelen su sesidir. Aynı zamanda kapıda dolan su zemine doğru sızıntı yapacak ve burayı da ıslatacaktır.
NE YAPABİLİRSİNİZ?
Öncelikle arabanızda hangi kapıdan su sesi geldiğini tespit etmeniz gerekiyor. Bunu belirledikten sonra kapının altında tahliye delikleri olduğunu farkedeceksiniz.
Tahliye deliklerinin de tıkalı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer tıkalıysa mutlaka tıkanıklığı giderin.
Bunun dışında aracınızda tahliye deliklerinin olduğu lastik kısmını hareket ettirmeniz halinde muhtemelen biriken su kendini dışarıya atacaktır.