ARABULUCULUK NEDİR?

Arabulucuk aslında “Alternatif uyuşmazlık çözümü” yöntemi olarak geçer. Arabulucu; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü göz olarak mahkemeye gitmeden veya mahkeme yönlendirmesi ile çözmelerine yardımcı olur. Arabulucu tarafları ortak noktada buluşturarak, bir uyuşmazlığın çözülmesini sağlar. Taraflar kendi aralarında yaşadıkları uyuşmazlıkları kendi istekleriyle veya mahkeme önerisi ile arabulucuya ileterek, tarafsız, ön yargısız ve arabulucu eşliğinde sorunlarını çözerek ifade etme olanağı bulurlar.