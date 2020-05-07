Araç çarpması sonucu felç olan sokak köpeğini yürüteçle hayata bağladı

AA

Aksaray'da bir hayvansever, arka ayakları tutmadığı için yürüyemeyen, "Karabaş" adını verdiği sokak köpeğini tekerlekli yürüteçle özgürlüğüne kavuşturuyor.Eskil ilçesine bağlı Beşağıl Yaylası'nda çiftçilikle uğraşan 64 yaşındaki Ayhan Altan, yaklaşık 2 ay önce Aksaray-Konya kara yolunda araç çarpması sonucu felç olarak arka ayakları tutmayan sokak köpeğini buldu. Köpek için harekete geçen Altan, tedavi için götürdüğü veterinerlerden de bir sonuç alamadı. Çiftliğinde kendi köpekleriyle birlikte "Karabaş" adını verdiği sokak köpeğine de bakmaya başlayan Altan, felçli kalan ve iki ayağını yerden kaldıramayan köpek için yürüteçli çözüm buldu. Temin ettiği tekerlekli yürüteçle köpeğin yürümesini sağlayan Altan, hayvanın daha iyi koşullarda tedavi edilmesi ve iyileşmesi için hayvanseverlerden yardım bekliyor.Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 ay kadar önce çiftliğe giderken yol kenarında kanlar içinde yatan bir köpek gördüğünü, canlı olduğunu anlayınca çiftliğe getirdiğini söyledi. Köpeğin yaşaması için veteriner hekimlerle birlikte yoğun bakım uyguladığını belirten Altan, şöyle konuştu:"Köpeğimiz maalesef felçli kaldı. Arka iki ayağı tutmuyor. Veterinerler tedavisinin mümkün olmadığını söyledi. Biz de böyle yaşadığı için durumunu düzeltmek adına bir şeyler yapıyoruz. Ayaklarını kaldıramadığı için yerde sürükledikçe kanıyordu. Biz de çocuğa bez bağlar gibi torba bağlayarak çözüm bulduk. Böylelikle köpeğimiz yürüdüğü zaman ayakları kanamadı."Altan, çiftlikte köpeğe özel bir yuva yaptığını, buradan pek fazla çıkmadığını yemeğini ve suyunu oraya götürdüğünü söyledi. Ara sıra taktığı tekerlekli yürüteçle köpeği gezdirdiğini ifade eden Altan, şöyle devam etti:"Yürüteci çıkartıyorum yoksa hayvan çok yoruluyor. Yürüteçle yürümeye başladığı günden buyana hayvanın morali düzeldi, kendine güveni tekrar geldi. İstediği gibi yürüyor ve istediği yeri gezebiliyor. Sadece yatacağı zaman çıkartıyorum. Ben kendi imkanlarımla sokak hayvanlarına bakıyorum. Yılda 10-15 çuval hayvanlar için özel yem yaptırıyorum. Aksaray'dan özel ekmekler getirtiyorum. İneklerimiz var, onların da sütünden veriyorum. Sadece kendi hayvanlarıma değil tüm hayvanlara bakmaya çalışıyorum. Hatta geceleri tilki geliyor ona bile yem koyuyorum. Hayvanlara şiddet uygulayanları da kınıyorum. Bir kişinin köpeğiyle sıpaya saldırması olayını televizyondan izledim, gözlerimden yaş geldi."- "Ben bu hayvana baktıkça annemi hatırlıyorum"Zamanla köpekle arasında bir bağ oluştuğunu vurgulayan Altan, "Annem 1992'de felç kalmıştı. 11 yıl felçli olan anneme baktım. Ben bu hayvana baktıkça annemi hatırlıyorum. Bu yüzden aramızda çok farklı bir duygu oluştu. Yaşadığı müddetçe ben ona bakacağım, ona söz verdim. Yürüteci taktığım zaman sanki beni kucaklayıp, öpecekmiş gibi oluyor. Çok seviniyorum." diye konuştu.