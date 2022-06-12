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Haberler Gündem 3. Sayfa Araç gasbedip husumetlisini öldürdü
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Silah zoruyla araç gasbedip husumetlisini öldürdü

Konya'da Halis Tatlı, iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Şüphelilerin husumetli oldukları Tatlı'yı öldürmeden silah zoruyla araç gasbettikleri ortaya çıktı. Araç terk edilmiş olarak bulunurken, zanlılar aranıyor

Araç gasbedip husumetlisini öldürdü
Araç gasbedip husumetlisini öldürdü
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AA

Konya'nın Karatay ilçesinde iki zanlı tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak'ta iki şüpheli, aralarında husumet bulunan Halis Tatlı'yı (27) bacağından ve göğsünden tabancayla vurarak kaçtı. Yakınlarınca ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesi'ne götürülen Tatlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI İÇİN ARAÇ GASBETMİŞLER

Şüphelilerin kısa süre önce gasbettikleri aracı saldırıda kullandıkları öğrenildi. Araç, olay yeri yakınında terk edilmiş bulundu. Polisin saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen M.M. ve diğer zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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