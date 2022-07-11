Araç kiralamada yüzde 30 büyüme beklentisi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından araç kiralama talepleri de yükselişe geçti.

Artan talep nedeniyle kısa süreli araç kiralamada yüzde 80’in üzerinde doluluk bekleniyor. Talebin bayram süresince artması öngörülürken, 2022 yılı araç kiralama sektörü özelinde 2021’den daha iyi sene olma potansiyeliyle de dikkat çekiyor.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, pandeminin seyrindeki olumlu gelişmelerin bu yılın başından itibaren özellikle günlük araç kiralama tarafına olumlu yansıdığını söyledi.

'KARAVAN KİRALAMA YOĞUN TALEP GÖRECEK'

Ekici, "Seyrin benzer devam etmesi durumunda, günlük araç kiralamada bu seneyi 2019’a çok yakın bir seviyede kapatmayı öngörüyoruz. 2022, geçen seneden daha iyi bir yıl olma potansiyeline sahip. Bu yıl yabancı turist kaynaklı 2021’de yakalanan iyileşme trend olarak devam edecek. Bunun olumlu yansımalarını günlük araç kiralama sektöründe de göreceğiz. Ayrıca yine pandemi sonrasında yaygınlaşma eğilimi gösteren bir diğer trend olan karavan kiralama seçeneğinin bu yıl da yoğun talep göreceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Günlük araç kiralama şirketlerinin bu yıla ilişkin araç alımlarıyla turizmde arzu edilen toparlanmaya hazırlık yaptıklarını aktaran Ekici, “Bu yıl turizmde arzu edilen hareketlilik gerçekleşirse günlük araç kiralamaya olan talep de bundan olumlu etkilenecek. Böyle bir durumda, araç bulunurluğu sıkıntısının baskısı altında dahi, günlük araç kiralamada geçen yıla göre yüzde 25-30’a yakın büyüme yaşanabilir. Söz konusu büyüme ile birlikte sektörün iş hacmi 2019 seviyesine yaklaşabilir" öngörüsünü paylaştı.

'SAATLİK KİRALAMA YIL BOYUNCA TALEP GÖRÜYOR'

Pandeminin mobilite tercihlerini etkilediğini anımsatan Ekici, toplu ulaşımı tercih etmeyen bireylerin, ulaşım ihtiyaçlarını özel araçları veya araç kiralama yöntemi ile çözdüğünü belirtti.

İnan Ekici, “Günlük araç kiralamanın yanı sıra saatlik araç kiralama hizmeti de önemli bir seçenek oldu. Bu gelişmeler günlük araç kiralamayı bir nebze mevsimsel etkilerden kurtarıp yılın her ayında talep gören bir hizmet haline getirdi. Ayrıca günlük araç kiralama, yeni model araçların geniş bir kitle tarafından test edilmesine de olanak sağlıyor" ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA YÜZDE 80 DOLULUK BEKLENİYOR

Bayram ve tatil dönemlerinde de günlük araç kiralamaya olan talep arttığını vurgulayan Ekici, "Pandeminin etkilerinin yavaşladığı bu günlerde bayramın da gelmesi ile araç kiralamaya olan talep daha da yoğunluk kazandı. Kısa süreli araç kiralamada, bayram döneminde yüzde 80 üzerinde doluluk oranı olması bekleniyor. Bayram süresince de talebin artarak devam edeceği görüşündeyiz" bilgilerini verdi.