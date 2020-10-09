Araç sahiplerden doluya halı ve kilimli önlem - BİLECİK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara Bölgesinde yaşanabilecek yoğun yağış sonrası sel, su baskını, yerel dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı yapılan uyarının ardından araç sahipleri halı ve kilimlerle araçlarına koruma altına aldı.Bazı araç sahipleri de araçlarını kapalı pazar alanına park etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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