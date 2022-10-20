Arabalardaki hassas sistemler, işlevsiz hale geldiğinde araç sahipleri birçok sorun yaşayabilir. Bunlardan biri de aracın içindeki su tahliye kanalları!

Belki de bu detaya hiç dikkat etmediniz ama bunu fark etmemek, arabanızın içten içe çürümesine yol açabilir! Nasıl mı? İşte, detaylar...