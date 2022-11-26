Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz bir hafta içinde benzin fiyatları 4 kez değişirken, motorin ve LPG litre fiyatlarında değişme yaşanmadı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ederken, benzin ve motorine indirim veya zam gelir mi sorusuna yanıt arıyor. Peki "26 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, benzin ve motorine indirim gelir mi?" İşte merak edilen soruların yanıtı...